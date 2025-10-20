Panthers hilan 3er. triunfo ante los Jets

EAST RUTHERFORD.- Bryce Young lanzó un pase de touchdown antes de salir con una lesión en el tobillo, Jaycee Horn tuvo dos intercepciones a Tyrod Taylor después de que Nueva York sentara a Justin Fields y los Panthers de Carolina vencieron 13-6 a los Jets sin victorias en un partido aburrido el domingo para su tercera victoria consecutiva.

Fue la primera vez desde que Young fue seleccionado con la primera elección general en 2023 que los Panthers (4-3) tienen una racha de tres victorias con él como su quarterback titular, pero no pudo terminar este partido.

Y ahora la preocupación es si Young estará fuera por un tiempo prolongado.

Young se dirigió al vestuario al final del tercer cuarto, pareciendo caminar con una ligera cojera. Los Panthers anunciaron que su regreso era cuestionable antes de descartarlo.

Andy Dalton tomó el relevo con 34 segundos restantes en el cuarto cuando Carolina recuperó el balón liderando 13-3 tras una intercepción de Horn en la zona de anotación. Young fue capturado por Jowon Briggs para una pérdida de 12 yardas en su última jugada antes de que los Panthers despejaran.

Young completó 15 de 25 pases para 138 yardas y un touchdown antes de salir. Dalton terminó con cuatro de siete para 60 yardas mientras los Panthers superaron el .500 por primera vez tan tarde en una temporada desde que comenzaron 5-3 en 2019. También fue la primera victoria de Carolina como visitante esta temporada después de perder sus primeros tres partidos.

Mientras tanto, los Jets (0-7) permanecieron sin victoria bajo Aaron Glenn, quien es el primer entrenador en la historia de la franquicia en perder los primeros siete juegos de su mandato. Los Jets también se unieron a los equipos de 1996 y 2020 como los únicos en comenzar 0-7.