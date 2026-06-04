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Entérate | Horarios y dónde ver el GP de Mónaco

George Russell sufrió falla en unidad de potencia en Canadá, cediendo el triunfo a Kimi Antonelli.

Por El Universal

Junio 04, 2026 01:38 p.m.
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      Este fin de semana se corre una de las fechas más esperadas del calendario de Fórmula 1: el Gran Premio de Mónaco, donde los ojos de los mexicanos están puestos en Sergio Pérez, quien buscará hacer una extraordinaria carrera.

      "Checo" Pérez busca dejar atrás lo sucedido en Canadá, cita en la que el mexicano presentó un problema en el eje delantero derecho que desprendió su neumático. De esta forma, el tapatío sumó su primer abandono con Cadillac en lo que va de la campaña.

      Otro que pasó un trago amargo en Montreal fue George Russell. El volante de Mercedes estaba comandando la carrera y apuntaba a su segundo triunfo de la temporada, pero una falla en su unidad de potencia lo obligó a salir de la pista y dejar el liderato para su compañero Kimi Antonelli.

      El joven italiano de 19 años está en el mejor momento de su corta carrera, ya que al ganar en el trazado de Gilles Villeneuve sumó su cuarta victoria de forma consecutiva para mantenerse en lo más alto del Mundial de Pilotos.

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      Para el Gran Premio de Mónaco, el formato será el tradicional: prácticas libres, clasificación y carrera. En las dos fechas anteriores hubo sprints.

      Fechas y horarios para ver en vivo a "Checo" Pérez en el Gran Premio de Mónaco 2026

      Viernes 5 de junio

      Práctica 1 | 5:30 horas | F1TV, Sky Sports e Izzi Go

      Práctica 2 | 9:00 horas | F1TV, Sky Sports e Izzi Go

      Sábado 6 de junio

      Práctica 3 | 4:30 horas | F1TV, Sky Sports e Izzi Go

      Clasificación | 8:00 horas | F1TV, Sky Sports e Izzi Go

      Domingo 7 de junio

      Carrera | 7:00 horas | F1TV, Sky Sports e Izzi Go.


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      Almada ha dirigido Pachuca desde 2021, logrando Apertura 2022 y Concacaf 2024