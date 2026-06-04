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La Selección Mexicana será líder de grupo: Paul Aguilar

Aguilar señala que el partido inaugural contra Sudáfrica será clave para que México tome ventaja en su grupo.

Por El Universal

Junio 04, 2026 12:51 p.m.
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La Selección Mexicana será líder de grupo: Paul Aguilar
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      se mostró optimista con el panorama del Tricolor y aseguró que ve al combinado nacional como líder de su grupo.
      "Lógicamente el primer partido [contra Sudáfrica] siendo inauguración siempre hay muchísimos nervios, creo que van a pasar unos minutos en que todo eso se vaya diluyendo y al final de cuentas puedan sacar resultado, pero yo veo a México como primero de grupo", dijo Paul.
      Aguilar cree que jugar en casa puede convertirse en un impulso anímico para el equipo.
      "Estamos en casa y creo que eso puede ser un aliciente, una motivación más para que la Selección haga excelentes partidos primero en la fase de grupos y después llegue lo más lejos que se pueda", agregó.
      Las dudas alrededor del Tricolor todavía permanecen entre algunos aficionados, pero pide enfocarse en el presente: "Hay que enfocarnos en poder apoyar a que la Selección haga el mayor de los Mundiales, hay que mandarle mejor energía".

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