logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Patriots derrotan 31-13 a los Titans

Por AP

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Patriots derrotan 31-13 a los Titans

NASHVILLE.- Drake Maye lanzó para 222 yardas y dos touchdowns, y los Patriots de Nueva Inglaterra vencieron el domingo 31-13 a los Titans de Tennessee en el primer juego del entrenador Mike Vrabel contra la franquicia que lo despidió en enero de 2024.

Los Patriots (5-2) ganaron su cuarto partido consecutivo para mantenerse en la cima de la AFC Este y arruinar el debut de Mike McCoy como entrenador interino de Tennessee. Los fanáticos corearon “Vrabel, Vrabel” mientras el reloj avanzaba.

Con un índice de pasador de 135.9, Maye se convirtió en solo el tercer jugador menor de 24 años con al menos 200 yardas por pase y un índice de pasador de 100 o más en seis juegos consecutivos en la historia de la NFL. Se unió a Patrick Mahomes (siete consecutivos en 2018) y al miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Dan Marino (seis en 1984).

El apoyador K’Lavon Chaisson tuvo dos de las cinco capturas de los Patriots y devolvió un balón suelto cuatro yardas para un touchdown. Harold Landry III tuvo la captura final contra el equipo que lo liberó en marzo, y Marcus Jones tuvo una intercepción en los minutos finales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Titans (1-6) tuvieron su mejor inicio de juego esta temporada con Cam Ward luciendo como la primera selección general.Ward completó diez de sus primeros 11 pases para 144 yardas, más yardas al medio tiempo de las que logró en dos juegos esta temporada. Terminó con 255 yardas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rams embisten a los Jaguars
Rams embisten a los Jaguars

Rams embisten a los Jaguars

SLP

AP

Matthew Stafford lanza cinco pases de TD en el Estadio Wembley

apuntes y comentarios
apuntes y comentarios

apuntes y comentarios

SLP

Antonio Loría De Regil

Colts rompen racha de 5 reveses en Los Ángeles
Colts rompen racha de 5 reveses en Los Ángeles

Colts rompen racha de 5 reveses en Los Ángeles

SLP

AP

Kylian Mbappé da victoria al Madrid
Kylian Mbappé da victoria al Madrid

Kylian Mbappé da victoria al Madrid

SLP

AP