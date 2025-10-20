Patriots derrotan 31-13 a los Titans

NASHVILLE.- Drake Maye lanzó para 222 yardas y dos touchdowns, y los Patriots de Nueva Inglaterra vencieron el domingo 31-13 a los Titans de Tennessee en el primer juego del entrenador Mike Vrabel contra la franquicia que lo despidió en enero de 2024.

Los Patriots (5-2) ganaron su cuarto partido consecutivo para mantenerse en la cima de la AFC Este y arruinar el debut de Mike McCoy como entrenador interino de Tennessee. Los fanáticos corearon “Vrabel, Vrabel” mientras el reloj avanzaba.

Con un índice de pasador de 135.9, Maye se convirtió en solo el tercer jugador menor de 24 años con al menos 200 yardas por pase y un índice de pasador de 100 o más en seis juegos consecutivos en la historia de la NFL. Se unió a Patrick Mahomes (siete consecutivos en 2018) y al miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Dan Marino (seis en 1984).

El apoyador K’Lavon Chaisson tuvo dos de las cinco capturas de los Patriots y devolvió un balón suelto cuatro yardas para un touchdown. Harold Landry III tuvo la captura final contra el equipo que lo liberó en marzo, y Marcus Jones tuvo una intercepción en los minutos finales.

Los Titans (1-6) tuvieron su mejor inicio de juego esta temporada con Cam Ward luciendo como la primera selección general.Ward completó diez de sus primeros 11 pases para 144 yardas, más yardas al medio tiempo de las que logró en dos juegos esta temporada. Terminó con 255 yardas.