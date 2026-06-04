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CEGAIP quedará con un comisionado y sin relevo en la presidencia

Congreso no abrió convocatoria para sustituir a Ana Cristina García Nales, que concluye el periodo

Por Emmanuel Martínez

Junio 04, 2026 12:24 p.m.
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Ana Cristina García Nales / Foto: Archivo

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      El próximo 30 de junio concluirá el periodo de Ana Cristina García Nales como comisionada numeraria de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), sin que el Congreso del Estado haya iniciado un procedimiento para designar a una persona que ocupe el cargo.

      García Nales fue electa por la LXIII Legislatura en junio de 2022 para desempeñarse como comisionada durante el periodo comprendido del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2026.

      Con la conclusión de su encargo, la CEGAIP quedará integrada únicamente por el comisionado numerario José Gerardo Navarro Alviso, en medio del proceso de desaparición del organismo derivado de la reforma constitucional en materia de transparencia.

      La situación adquiere relevancia debido a que el Reglamento Interior de la CEGAIP establece que, para que el Pleno pueda sesionar válidamente en primera convocatoria, se requiere la presencia de al menos dos comisionados, entre ellos el comisionado presidente.

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      Asimismo, las resoluciones y acuerdos del organismo son aprobados mediante votación del Pleno, por lo que la permanencia de un solo comisionado podría limitar la celebración de sesiones y la toma de decisiones por parte del órgano garante.

      Con la conclusión del encargo de García Nales, el Congreso del Estado acumulará dos nombramientos de comisionados vencidos sin sustitución. La primera vacante se generó en 2025 y la segunda ocurrirá el próximo 30 de junio, por lo que la CEGAIP pasará de tener dos integrantes a quedar conformada únicamente por un comisionado.

      A este escenario se suma que el periodo de José Gerardo Navarro Alviso como presidente de la CEGAIP también concluye este año. Aunque su nombramiento como comisionado numerario permanece vigente, la renovación de la presidencia del organismo coincidirá con un momento en que el Pleno podría quedar integrado por un solo comisionado.

      El escenario coincide con el proceso de desaparición del organismo garante de transparencia. Mientras se define la instancia que asumirá sus funciones, la CEGAIP llegará a esta etapa con una integración inferior a la prevista en su reglamento interno para la celebración de sesiones y la toma de acuerdos.

      Actualmente, el Congreso del Estado mantiene pendiente la armonización de la legislación local derivada de la reforma constitucional que contempla la desaparición de los organismos garantes de transparencia.

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