Incumplen gobiernos con rehabilitación de calle Arenal

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La calle Arenal, antes de su cruce con la avenida Acceso Norte, muestra un deterioro, debido a la gran cantidad de baches que dificultan y ponen en riesgo la circulación vehicular.

En el carril con dirección hacia la colonia San Felipe, así como hacia la avenida 20 de Noviembre y Acceso Norte, es visible el daño en la carpeta asfáltica, con al menos tres baches de gran tamaño.

De acuerdo con habitantes y automovilistas que transitan diariamente por la zona, uno de estos desperfectos ya ha provocado daños en neumáticos y rines de vehículos particulares, debido a que algunos conductores no logran esquivarlo, especialmente durante la noche, cuando su visibilidad disminuye.

La situación se agrava durante la temporada de lluvias, ya que en esta vialidad se registran fuertes encharcamientos que cubren los baches con agua pluvial, aumentando el riesgo de accidentes y afectaciones a los automóviles.

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Cabe recordar que en octubre de 2021, en este punto, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona; el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos; y la entonces alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, dieron el banderazo de inicio a un proyecto de rehabilitación, al tratarse de una calle que colinda con ambos municipios.