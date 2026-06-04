Muere instalador de TV de paga tras descarga eléctrica
El reporte se dio cerca de las 11:00 de la mañana en la colonia Del Sol
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Un instalador de televisión de paga falleció al recibir una descarga eléctrica en la colonia Del Sol.
El reporte se dio cerca de las 11:00 de la mañana de este jueves, cuando un joven de 30 años realizaba labores técnicas de instalación.
Al parecer, tocó cables de alta tensión colgado y recibió una descarga eléctrica, perdiendo la vida instantáneamente. El incidente se registró en la calle de Tecnológico y la calle Sur.
Al sitio arribó personal de Protección Civil de Soledad quienes, pero al valorar al joven ya lo encontraron sin signos vitales.
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Elementos de la SSPC municipal aseguraron el área, en espera de personal de la FGE para los tramites correspondientes.
Fallece joven por descarga eléctrica en Col. El Sauzalito
Realizaba trabajos de reparación en el cableado de la CFE cuando sobrevino el hecho
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