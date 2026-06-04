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Muere instalador de TV de paga tras descarga eléctrica

El reporte se dio cerca de las 11:00 de la mañana en la colonia Del Sol

Por Redacción

Junio 04, 2026 12:37 p.m.
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Muere instalador de TV de paga tras descarga eléctrica
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      Un instalador de televisión de paga falleció al recibir una descarga eléctrica en la colonia Del Sol.

      El reporte se dio cerca de las 11:00 de la mañana de este jueves, cuando un joven de 30 años realizaba labores técnicas de instalación.

      Al parecer, tocó cables de alta tensión colgado y recibió una descarga eléctrica, perdiendo la vida instantáneamente. El incidente se registró en la calle de Tecnológico y la calle Sur.

      Al sitio arribó personal de Protección Civil de Soledad quienes, pero al valorar al joven ya lo encontraron sin signos vitales.

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      Elementos de la SSPC municipal aseguraron el área, en espera de personal de la FGE para los tramites correspondientes. 

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