Pegula de nuevo en semis del US Open

En el lado femenino, la estadounidense Jessica Pegula rompió nuevamente su barrera de cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos, al derrotar a Barbora Krejcikova 6-3, 6-3 para llegar a las semifinales de un torneo de Grand Slam por solo la segunda vez en su carrera.

Pegula no logró avanzar a las semifinales en sus primeras 23 apariciones en el cuadro principal de un major antes de llegar a la final en Flushing Meadows hace un año, cuando perdió ante Aryna Sabalenka.

Se volverán a encontrar en las semifinales el jueves después de que la bielorrusa Sabalenka avanzara por un pase automático cuando la checa Marketa Vondrousova se retiró por lesión.

“Mi mayor logro el año pasado fue simplemente superar los cuartos de final”, dijo la estadounidense Pegula. “Ahora puedo decir que lo he hecho dos veces”.

La estadounidense Pegula, que fue eliminada en la cuarta ronda del Abierto de Australia, la tercera ronda del Abierto de Francia y la primera ronda de Wimbledon, es la primera mujer en llegar a semifinales consecutivas del Abierto de Estados Unidos sin perder un set desde la estadounidense Serena Williams de 2011 a 2014.

“He podido entrar en esos partidos y realmente encargarme del negocio”, dijo la estadounidense Pegula. “He jugado contra buenas jugadoras, pero he conseguido victorias convincentes sobre ellas”. Pegula, de 31 años, es la cuarta cabeza de serie en el Abierto de Estados Unidos y apunta a su primer campeonato de Grand Slam. Ella y la número 8 Amanda Anisimova son las únicas estadounidenses que quedan en el cuadro de individuales femeninos.

Krejcikova eliminó a una de ellas, Taylor Townsend, quien no logró convertir ocho puntos de partido cuando se enfrentaron en los cuartos de final el domingo. Pegula no fue perfecta, pero jugó lo suficientemente bien como para mantenerse en control en todo momento y rompió a Krejcikova una vez más para terminar el partido en menos de 90 minutos, en su primer intento de punto de partido.

“Se puso muy apretado”, dijo Pegula. “Ella tuvo un par de devoluciones realmente buenas cuando estaba sirviendo en 4-1, y luego todos vimos lo que hizo contra Taylor, así que estaba feliz de que hayamos terminado”.