Potosinos FC visita a los Mineros de Zacatecas

Por Romario Ventura

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Potosinos FC visita a los Mineros de Zacatecas

Luego de reencontrarse con la victoria, el Potosinos Futbol Club afrontará este viernes 26 de septiembre un compromiso de alto grado de dificultad en la Tercera División Profesional, cuando visite a los Mineros de Zacatecas. El partido está programado para disputarse a las 11:00 horas en la Unidad Deportiva Guadalupe, correspondiente a la jornada 4 del Grupo XII de la temporada 2025-2026.

El conjunto dirigido por René Isidoro García ha enfocado su preparación en corregir detalles del encuentro anterior, con el objetivo de mantener la línea ascendente en su accionar colectivo. La visita a Zacatecas supone un reto mayor, ya que en el torneo pasado los Mineros fueron uno de los pocos equipos que lograron golear a los potosinos en esa misma sede.

La plantilla del PFC se encuentra completa, sin bajas por suspensión ni lesiones, lo que permitirá al cuerpo técnico disponer de todas sus piezas para buscar un resultado favorable en condición de visitante. El equipo aún no consigue sumar de a tres fuera de casa, pues en su única salida cayó ante el Fut-Car.

