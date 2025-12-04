Premian a ciclistas del Serial Regional

La Licivilla 2025 cerró la temporada del Serial Regional de Ciclismo con una ceremonia que celebró a las y los ciclistas más destacados del año. Durante diez intensas etapas en distintos municipios del estado, los competidores pusieron a prueba su resistencia y estrategia, en un circuito que también atrajo a equipos de Jalisco y Guanajuato.

La premiación entregó incentivos económicos y los jerseys que distinguen a los campeones de cada categoría. En Elite Femenil, Valeria Cruz, del equipo Juquilita, se consolidó como campeona, mientras que Anett Rivera y Abigail Mariana Cardona, del equipo Matamoros, ocuparon el segundo y tercer puesto. María del Rosario González (Fuga) y María Molina Rivas (Impresiones Posadas) cerraron el top cinco.

En Elite Varonil, Gerardo Prado Morales, de Tenis Star, se llevó el título, seguido de Kevin Hernández, de Impresiones Posadas. En la categoría de Novatas Femenil, el podio fue completamente para Impresiones Posadas: Jimena Méndez Sánchez, Georgina Posadas y María Cristina Avendaño ocuparon primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. Entre los Novatos Varonil, Aaron Juárez Velázquez (Torres Mochas) se quedó con el campeonato, mientras Iván López González (Villanos) y Sergio Agüero Hernández (Tortugas) completaron los primeros tres lugares. En la división 40 Varonil, JP-Tribiker dominó con Miguel Azcona de la Colina como campeón, seguido de Abundio Guerrero. Víctor Gerardo Méndez (Fuga), Ramón Juárez Garrido (JP-Tribiker) y Guillermo Vidriales Escobar (Fuga) ocuparon los siguientes puestos.

Las categorías de 50 y 60 Varonil coronaron a Armando Zacarías (Fuga) y Javier Esparza (Chekos), respectivamente. José Luis Cruz Miranda, José Humberto Gómez Villares, Martín Leija González y Noel Silva completaron los lugares destacados en 50 Varonil, mientras que Gabriel Vázquez Méndez fue subcampeón en 60 Varonil.

