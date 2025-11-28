Prescott supera la magia de Mahomes

ARLINGTON.- Dak Prescott lanzó para dos touchdowns, Malik Davis corrió 43 yardas para anotar y los Cowboys de Dallas se sobrepusieron a dos pases de touchdown de Patrick Mahomes en cuarta oportunidad para superar 31-28 a los Chiefs de Kansas City el jueves, Día de Acción de Gracias.

CeeDee Lamb anotó el primer touchdown de Dallas y terminó con 112 yardas en siete recepciones cuatro días después de que las caídas afectaron al receptor estelar en una victoria sobre Filadelfia, el campeón defensor del Super Bowl.

En los últimos dos duelos, los Cowboys (6-5-1) completaron una barrida de los equipos que disputaron el Super Bowl de la temporada pasada. Consiguieron así su tercera victoria consecutiva, y condenaron a los Chiefs (6-6), monarcas vigentes de la Conferencia Americana, a volver a la marca de .500, al llevarse un duelo entre dos equipos que persiguen boletos de playoffs tras los malos comienzos de campaña.

Mahomes sumó cuatro pases de touchdown en su primer partido como profesional en la casa de los Cowboys, donde jugó tres veces para Texas Tech no muy lejos de sus raíces en el oriente del estado.

Travis Kelce atrapó el primer pase de touchdown en cuarta oportunidad por parte de Mahomes en una jugada de dos yardas. La segunda recepción de anotación, por parte de Rashee Rice, llegó en cuarta y tres al inicio del último cuarto.

Kansas City estaba abajo por diez cuando Mahomes casi fue derribado detrás de la línea de golpeo por Quinnen Williams, pero mantuvo el equilibrio y encontró a Xavier Worthy completamente desmarcado para un avance de 42 yardas. La mesa quedó así servida para un pase de anotación de diez yardas a Hollywood Brown con 3:27 minutos restantes.

Prescott y compañía no le dieron a Mahomes otra oportunidad.