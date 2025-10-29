Presenta CDP sus eventos deportivos

La mañana de este martes, el Club Deportivo Potosino llevó a cabo la presentación oficial de los eventos deportivos, sociales y culturales con motivo de su 85 aniversario, bajo el lema “La Tradición Deportiva 1940-2025”, celebración que dará inicio el próximo martes 4 de noviembre con el Torneo de Futbol y la tradicional Ceremonia de la Luz, marcando así el comienzo de un mes lleno de actividades.

Durante el acto protocolario, estuvieron presentes el Dr. Juan Alberto Martínez Andrade, presidente del H. Consejo de Administración del CDP; Sra. Georgina Ortiz Zamudio, presidenta del Comité Organizador de la Carrera del 85 Aniversario; Mtro. Luis Fernando Alonso Molina, director del Deporte Municipal de San Luis Potosí; Sra. Ruth Martínez López, presidenta de la Comisión de Sociales.

Mónica Chevaile Sánchez, reina del Club Deportivo Potosino, acompañada de sus princesas; así como el Ing. Salvador Félix Espinoza, integrante del Consejo de Administración; Lic. Gerardo Rodríguez Carriedo, gerente general; y la Lic. Gabriela López Esparza, gerente de Deportes. Así como de los entrenadores que suman esfuerzos para planeación y organización de cada evento.

El programa deportivo conmemorativo incluye una amplia variedad de eventos deportivos, entre los que destacan el Campeonato Estatal de Patinaje Artístico del 7 al 8 de noviembre, el Nacional Abierto de Frontenis del 14 al 18, Torneo Calcuta de Tenis del 20 al 23, Torneo de Squash Singles mixto del 18 al 22 y dobles mixto del 25 al 29, Carrera Atlética de aniversario el domingo 23, Torneo de Boliche del 27 al 30, Torneo de Basquetbol del 28 al 30, Torneo de Pádel del 19 al 30, Torneo de Dominó de aniversario el 29, natación, gimnasia y además de clases especiales de aerocardio, TRX, fitness y baile.

Durante su mensaje, el Dr. Juan Alberto Martínez Andrade expresó su entusiasmo por la celebración e invitó a la comunidad potosina a sumarse a las actividades: “Siéntanse libres de invitar a la gente que les pueda interesar una de las múltiples ofertas de deportes que tenemos en el club. Agradezco al Lic. Emilio López Palau, porque además de lo deportivo, estamos haciendo una celebración cultural e histórica, esperando que sea un evento redondo, de esparcimiento, y bienvenidos todos los presentes”.