Presentan 5ta. Carrera AMANC San Luis Potosí

Por Romario Ventura

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Presentan 5ta. Carrera AMANC San Luis Potosí

Bajo el lema “Si no puedes correr, patrocina a un corredor”, se dieron a conocer los detalles de la quinta edición de la Carrera AMANC San Luis Potosí, que se celebrará el próximo 5 de octubre en el Hotel Lourdes Campestre, en Tierra Nueva, a partir de las 8:30 horas, con distancias de 10K y 5K.

El circuito tendrá salida y meta en el Hotel Lourdes, sobre una ruta de 5 kilómetros tipo cross, lo que lo convierte en un reto para los corredores más experimentados, pero también en un recorrido divertido para quienes busquen disfrutar de la experiencia deportiva.

En cuanto a la premiación, en la distancia de 10K categoría general se otorgarán 1,500 pesos al primer lugar, 1,200 al segundo y 1,000 al tercero, tanto en rama varonil como femenil. Además, en categorías por edades (20-39, 40-49, 50-59 y 60 y más), los premios serán de 1,000, 900 y 800 pesos respectivamente. Para la distancia de 5K, la premiación será de 1,000, 900 y 800 pesos para los tres primeros lugares en ambas ramas dentro de las categorías 13-16, 17-19 y 20 y más.

La organización estima una participación superior a 650 corredores. Las inscripciones tienen un costo de 400 pesos y pueden realizarse de manera presencial en las instalaciones de AMANC (Camino a la Presa de San José No. 455, Col. Los Filtros), en Chevrolet Lomas, Centro y Glorieta, Salvajes Outdoors y Garox Sport, o bien en línea a través de BanBajío, Cuenta: 1467364021, Clabe: 030700146736402135.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La entrega de kits se llevará a cabo el sábado 4 de octubre en las oficinas de la Fundación AMANC a partir de las 9:00 horas. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 444-411-1499.

