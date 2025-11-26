Presentan la Copa Centro Gydman Rafael Esparza

Se presentó oficialmente la próxima Copa Centro Gydman Rafael Esparza, que en su Tercera Copa Nacional de Ranqueo, recibirá el centro de Gimnasia de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos el certamen del viernes 28 al domingo 30 de noviembre a cerca de 500 gimnastas provenientes de ocho estados del país, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la disciplina en la región.

En la rueda de prensa destacó la presencia de la directora del centro, licenciada Yania Esparza de la Rosa, quien subrayó el crecimiento continuo del certamen. Entre los participantes se contará con alrededor de 50 gimnastas varoniles, una cifra significativa en una disciplina históricamente dominada por mujeres. Las delegaciones confirmadas provienen del Estado de México, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Nayarit y San Luis Potosí.

La competencia estará abierta para todas las categorías a partir de Baby Gydman y se desarrollará en tres intensas jornadas. El viernes 28 se llevará a cabo la rama varonil; el sábado 29, las pruebas correspondientes a los niveles 3 a 5; mientras que el domingo 30 estarán compitiendo los niveles 1 y 2. Las actividades se realizarán en un horario de 9:00 a 20:00 horas.

Además, se anunció la realización de la tradicional Gala Navideña de Gimnasia, programada para los días 13 y 14 de diciembre en las instalaciones del centro. El entrenador Leonardo Daniel Ramos Cardona adelantó que se trata de “una producción familiar, divertida e increíble”, que cada año reúne a cientos de asistentes y funge como el cierre simbólico de las actividades anuales.

