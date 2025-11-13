logo pulso
Puebla anuncia cese de Cristante

El equipo le deseó éxito al argentino en su siguiente reto profesional

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Puebla anuncia cese de Cristante

México.- Luego de un terrible Apertura 2025 de la Liga MX, Puebla ha comenzado la planeación de cara al próximo semestre del futbol mexicano.

El equipo camotero, que cerró la temporada en el fondo de la clasificación general con únicamente 12 unidades, anunció de manera oficial la salida de Hernán Cristante de la dirección técnica.

El estratega argentino, quien llegó durante la campaña, poco pudo hacer para sumar unidades, terminando su proceso con los poblanos tras tres meses. Con una marca de dos victorias en 12 partidos, el exjugador del Toluca dejará su puesto, mismo que en los siguientes días conocerá a su nuevo ocupante.

El mal momento de la Franja en los últimos torneos ha generado que la afición se aleje del Estadio Cuauhtémoc, inmueble que registró las peores entradas del semestre.

La salida de Cristante, quien tendría la posibilidad de volver a Argentina, no sería la única del Club Puebla, que presenta jugadores como Rodrigo Pachuca y Emiliano Gómez, sus cartas más fuertes en el mercado de fichajes que está por venir.

