Pumas presenta a Solari como su DT

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México.- Comenzó una nueva era en el Club Universidad Nacional. La etapa de Efraín Juárez ya quedó en el pasado y ahora inicia la de Esteban Solari, pero el objetivo es el mismo: conquistar el campeonato.

Oficialmente, el Tano fue presentado como el nuevo director de los Pumas, por los próximos dos años y reconoció sentirse emocionado por regresar a un equipo tan importante en el futbol mexicano y en su trayectoria como jugador profesional.

"Estoy muy feliz de estar acá, en esta institución que es tan grande. Tengo muchísima ilusión de estar de vuelta en la que considero es mi casa y de cara a lo que viene. Me comprometo a dejar el corazón, a trabajar y a generar un equipo que esté a la altura de lo que es este gran club", declaró.

El estratega argentino aceptó que es consciente del reto que asume al dirigir a un "enorme equipo" y se comprometió a "buscar lograr los objetivos" que se tienen para estar a la altura de las expectativas.

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"Voy a dejar la vida por el sueño que tenemos todos en Pumas. Sé perfectamente que este es un club con una exigencia muy alta, pero esa exigencia se transforma en ganas de trabajar y de dirigir un equipo que juegue con corazón y garra, que sea aguerrido, valiente, intenso, comprometido y ambicioso; si logramos eso, vamos a estar más cerca de nuestro primer objetivo, que es clasificar a la Liguilla y después lograr los objetivos que siguen", manifestó.

Esteban Solari aceptó que tenía unas "ganas tan fuertes" de ser el nuevo entrenador del Club Universidad Nacional que las negociaciones se dieron "bastante rápido" y compartió que desea que su proyecto sirva para construir el equipo que "todos queremos ver".

"Muchas veces soñé con la posibilidad de dirigir a Pumas y es un orgullo y una gran oportunidad estar acá. Pumas tuvo un gran impacto en mi vida, cambió mi vida y estoy esperando que, en esta segunda etapa, pueda devolver todo lo que me dio. Gracias por confiar en mí", expresó el nuevo timonel auriazul.