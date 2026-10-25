Águilas del América se enfrentan a Tuzos de Pachuca hoy

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Las Águilas del América se preparan para un encuentro significativo en el Estadio Banorte, donde se enfrentarán hoy a los Tuzos de Pachuca, en el marco de la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este partido cobra relevancia no solo por la posición del América en la tabla, donde lideran con 27 puntos, sino también por el homenaje que recibirán en honor al exportero Guillermo Ochoa.

El reconocimiento se llevará a cabo en un escenario que ha visto el crecimiento de Ochoa, quien debutó con el América el 15 de febrero de 2004, en un encuentro contra los Rayados de Monterrey. Este homenaje sigue a la muestra de apoyo que el jugador recibió durante la Copa del Mundo 2026, cuando fue aplaudido por los aficionados al ingresar al campo en el enfrentamiento contra la selección de República Checa.

Actualmente, el equipo dirigido por Guillermo Almada se encuentra en un buen momento, habiendo conseguido victorias consecutivas ante León y Atlas, con marcadores de 5-3 y 5-2 respectivamente. Enfrentar a los Tuzos representa una oportunidad para que el América continúe su racha de buenos resultados y mantenga su ventaja en la clasificación, especialmente antes de su próximo compromiso contra los Xolos de Tijuana, programado para el miércoles.

Sin embargo, el equipo capitalino deberá superar la posible ausencia del extremo Alejandro Zendejas, quien se encuentra en duda para el encuentro de hoy. La afición espera que su equipo no solo mantenga el invicto, sino que también honre la trayectoria de Ochoa en la institución con una victoria.

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El partido está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido por Canal 5, TUDN, Layvtime YouTube y ViX Premium. La expectativa entre los seguidores del América es alta, ya que buscan un nuevo triunfo que solidifique su posición en el campeonato.