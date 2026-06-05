R. García Jr. quiere ampliar su liderato

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La segunda mitad de la temporada regular de NASCAR México Series comenzará este 6 y 7 de junio en el Óvalo Aguascalientes México, donde el piloto Rubén García Jr., al volante del auto número 88 Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis, buscará consolidar el liderato del campeonato que ha mantenido desde el inicio de la campaña 2026.

El compromiso en territorio hidrocálido representa una oportunidad importante para el experimentado piloto mexicano, quien intentará dejar atrás los resultados adversos que ha enfrentado en sus más recientes presentaciones en este escenario.

Durante la primera fecha celebrada en Aguascalientes la temporada pasada, García Jr. sufrió una fractura en el pie tras impactar su automóvil contra la barda durante una sesión de pruebas privadas. A pesar de la lesión, logró recuperarse para competir y finalizó en una meritoria cuarta posición.

Sin embargo, en la segunda visita al óvalo, la suerte volvió a darle la espalda. Cuando se encontraba en la lucha por los primeros puestos, una falla mecánica lo obligó a abandonar la competencia de manera prematura, alejándolo de los resultados esperados.

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Ahora, el panorama luce diferente para el piloto del equipo Canel´s, que llega como líder del campeonato y con la confianza de haber mostrado una rápida adaptación al nuevo compuesto de neumáticos que debutará en esta pista. Este cambio técnico podría modificar significativamente el desarrollo de la competencia y equilibrar las condiciones para todos los contendientes. "Aguascalientes es una pista donde normalmente hemos tenido buenas carreras, aunque en las últimas visitas no se nos han dado los resultados. Sin embargo, ahora llegamos con un compuesto y una marca de llantas que nunca hemos utilizado aquí, por lo que eso puede cambiar completamente la historia. Nos hemos adaptado muy bien a los nuevos neumáticos en los óvalos y estoy seguro de que en Aguascalientes no será la excepción", comentó Rubén García Jr.

Las actividades para el equipo número 88 iniciarán el sábado 6 de junio con dos sesiones de prácticas programadas de 10:00 a 11:00 horas y de 13:00 a 14:00 horas. Posteriormente se disputará la calificación individual a tres vueltas entre las 14:10 y las 14:40 horas.

Los diez pilotos más rápidos avanzarán a una ronda final para definir la pole position, en la que cada competidor contará nuevamente con tres giros cronometrados para buscar el mejor registro.

La carrera principal se celebrará el domingo 7 de junio a las 13:40 horas. La prueba estará pactada a 170 vueltas, contará con un stage en el giro 70 y tendrá una duración máxima de 100 minutos, en una competencia que podría resultar clave en la lucha por el campeonato de NASCAR México Series 2026.