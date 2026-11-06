Hamilton sigue frustrado tras incidente con Leclerc

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SAO PAULO.- Lewis Hamilton afirma que sigue "frustrado" tras el incidente en la primera vuelta del Gran Premio de la Ciudad de México el fin de semana pasado, en el que estuvieron involucrados él y su compañero de Ferrari Charles Leclerc.

El siete veces campeón de Fórmula Uno insiste en que lo ocurrido costó un final 1-2 en la carrera.

En conferencia de prensa el jueves en Sao Paulo antes del Gran Premio de Brasil este fin de semana, agregó que los dos pilotos y el resto del equipo necesitan hablar sobre los incidentes recientes en pista. Leclerc aún no ha llegado a Brasil tras el nacimiento de su hija a principios de esta semana.

"No hemos hablado", manifestó Hamilton, de 41 años. "Estaba frustrado y sigo frustrado".

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Leclerc recibió una penalización de cinco segundos después de correr rueda a rueda con Hamilton, quien partía desde la pole, por el exterior de la Curva 4 del GP de la Ciudad de México. Ambos se salieron de la pista, Hamilton perdió una posición ante Max Verstappen (Red Bull) y su compañero recortó por el césped para tomar el liderato. Más tarde, el piloto monagesco fue sancionado.

Verstappen ganó la carrera del domingo, Hamilton fue segundo y Leclerc terminó en la cuarta posición. Kimi Antonelli (Mercedes) que terminó tercero, aseguró entonces su primer título de F1.

El piloto británico añadió que Ferrari necesita trabajar "para asegurarse de que (el incidente en México) no vuelva a ocurrir" y que "hay que tener conversaciones, así que las tendremos cuando el tiempo lo permita".

Preguntado sobre si cree que Leclerc compite contra él con más dureza que cualquier otro piloto, Lewis fue directo: "sí".

"Veo lo que ustedes ven", comentó Hamilton. "Si miran a los compañeros de equipo, fue lo mismo con Sebastian (Vettel) y con Carlos (Sainz)".

"(Leclerc) está muy arraigado dentro del equipo, y yo sabía que siempre sería un desafío. Siempre he respetado eso y ese enfoque hacia el equipo". "He trabajado muy duro para construir una buena relación con Charles".

Leclerc se unió a Ferrari en 2019, mientras que Hamilton llegó la campaña pasada.