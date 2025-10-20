Rafael Leao lleva al AC Milan a la cima

ROMA.- Rafael Leao debió haberse inspirado al ver a Stefano Pioli de regreso en San Siro.

El extremo portugués anotó dos veces en su primer juego como titular de la temporada de la Serie A tras una lesión, y un AC Milan debilitado remontó un gol en contra para vencer el domingo 2-1 a la Fiorentina de Pioli y volver a la cima de la liga italiana.

Leao fue el jugador de la temporada de la Serie A cuando el Milan ganó el título italiano bajo el mando de Pioli en 2021-22, pero no ha rendido a ese nivel desde entonces.

Pero con Christian Pulisic, Adrien Rabiot y Christopher Nkunku todos lesionados, el Milan necesitaba que Leao diera un paso adelante.

Después de que Robin Gosens pusiera a la Fiorentina por delante con su disparo a corta distancia poco antes de la hora de juego, Leao igualó rápidamente con un disparo largo y bajo. Luego, se encargó de un penal por primera vez en su carrera en el Milan y lo convirtió tras una falta sobre el argentino-mexicano Santiago Giménez.

“Este es el Rafa que necesitamos. Es un talento increíble”, dijo Luka Modric, quien se unió al Milan en julio después de 13 temporadas en el Real Madrid. “Para mí, es uno de los mejores jugadores del mundo. Y aún puede mejorar”. El Milan se colocó un punto por delante del Inter de Milán, Napoli y la Roma.

Ha sido un gran cambio para el Milan bajo el mando del entrenador, Massimiliano Allegri. Después de quedar octavo temporada pasada y fuera de las competencias europeas, ahora es líder. La Fiorentina sigue sin ganar, aumentando la presión sobre Pioli.