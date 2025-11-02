Ramos marca para el PSG ante el Niza, 1-0

PARÍS.- Gonsalo Ramos, quien entró como suplente, remató de cabeza un tiro de esquina en los últimos segundos del tiempo de descuento, permitiendo que el Paris Saint-Germain, líder de la Ligue 1, consiguiera una ajustada victoria el sábado por 1-0 en casa contra el Niza.

Con la última acción del partido, Khvicha Kvaratskhelia cabeceó un córner desde la derecha y Ramos remató de cerca para evitar que el PSG empatara por cuarta vez en cinco partidos.

El entrenador Luis Enrique no contó con el delantero lesionado Désiré Doué y comenzó con el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, en el banquillo.

El PSG dominó el juego, pero tuvo dificultades para crear oportunidades en la primera mitad contra un Niza bien organizado. El potente disparo del centrocampista Vitinha fue bien atajado por el portero del Niza, Yéhvann Diouf, a mitad del segundo tiempo.

Ramos golpeó el poste a los 80 minutos y luego tuvo un cabezazo a quemarropa que Diouf desvió por encima en el cuarto minuto del tiempo de descuento.

Sin embargo, Diouf fue decepcionado por su defensa en el córner subsiguiente y Ramos marcó su aparición número 100 para el PSG con su gol número 38.