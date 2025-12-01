Reconocen a lo mejor del Cuarto de Milla

La asociación Criadores de Caballo Cuarto de Milla (CCCM) celebró con gran éxito la edición 2024 de los CCCM Awards, una noche dedicada a reconocer la excelencia de criadores, propietarios y jinetes que destacaron a nivel nacional durante el último año.

El Teatro Polivalente del Centro de las Artes fue el escenario de esta gala, encabezada por la presidenta de CCCM México, Carla Arceo Arámbula, quien dio la bienvenida a los invitados en una velada que inició con la presentación de la Camerata San y la soprano Jaquelin del Rocío, aportando un toque artístico al evento.

El primer reconocimiento de la noche fue para Ricardo Cardona, distinguido por su sobresaliente participación en la categoría Caballo Calas, donde alcanzó el Top 3 con su ejemplar “CG Navarro”. Además, recibió una mención especial por su apoyo al desarrollo y fortalecimiento del caballo Cuarto de Milla en México.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la inducción de Don Lorenzo “Lencho” Ríos al Salón de la Fama de la CCCM México, acto que incluyó la develación de una placa en su honor frente a su familia, recibiendo el aplauso cálido de toda la comunidad ecuestre.

Entre los premios más destacados de la noche sobresalieron los otorgados a Gerónimo Color, Juan Carlos Ledezma, la Familia Ríos, Miguel Ángel Vega, Gabriela Esparza, Refugio Raya, José Antonio Díaz, Juan Pablo Arce, Miguel Aldana, Antonio Alcázar, Jesús Anaya, Juan Manuel Padilla, Juan Villaseñor, Jesús Orozco, Leonor Limón, Rebeca Gómez, así como a los Ranchos El Pedregal y Los Duranguenses.