Reencuentro del histórico plantel del ADSL 2da. División

Este fin de semana se vivió un momento cargado de nostalgia y orgullo para el futbol potosino, luego de que ex jugadores del histórico Atlético San Luis de Segunda División se reunieran para revivir anécdotas, recordar grandes tardes en el estadio Alfonso Lastras Ramírez y celebrar el legado del equipo que conquistó a la afición como el verdadero “equipo del pueblo”.

A la reunión acudieron figuras que marcaron época en el balompié local, entre ellos Roberto Cooper, Víctor Posadas, Javier Torres, Óscar Reyes, Humberto Menchaca, Humberto Obregón, Edgar “El Jarocho” Correa, Gustavo Alejo, Óscar Muñoz, Chuy Orta, Pedro Menchaca, Emmanuel Reyna, Cuco Alonso, Giovanni Zavala, José Cruz Menchaca, Ariel Torres, Guame Sánchez, Usiel Torres, Tony Garrido y Jesús Flores “El Chuza”. La mayoría de ellos formó parte de una generación integrada principalmente por talento potosino, aquella que cada sábado llenaba de pasión y entrega la cancha del Lastras.

El reencuentro permitió revivir momentos memorables para quienes fueron protagonistas y para los aficionados que acompañaron al equipo en los últimos años de los 90 y los inicios del nuevo siglo. Entre recuerdos de encuentros intensos, goles decisivos y tardes de tribunas repletas, los ex jugadores compartieron la alegría de volver a reunirse como aquella familia futbolística que marcó una época en San Luis Potosí. Como parte del convivio se realizó un partido amistoso de dos tiempos de 25 minutos, donde surgieron destellos del talento que los caracterizó. La figura destacada fue Edgar “El Jarocho” Correa, quien se hizo presente con cinco goles, arrancando aplausos y sonrisas entre los asistentes por su calidad intacta.

Tras el encuentro, el grupo compartió una comida, anécdotas y fotografías del recuerdo, fortaleciendo el compromiso de seguir reuniéndose para preservar la historia y la memoria de aquel Atlético San Luis que dejó una huella imborrable en el fútbol potosino.

