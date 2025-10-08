logo pulso
Refuerza la FMF presencia en FIFA

Por El Universal

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Refuerza la FMF presencia en FIFA

México.- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informa que, a través de una circular emitida este día a través de la Secretaría General de la FIFA, fueron comunicados los nuevos nombramientos de presidentes, vicepresidentes y miembros de las comisiones permanentes del máximo organismo rector del futbol mundial para el periodo 2025-2029.

En el documento, la FIFA destacó que la reciente reestructuración de sus comisiones permanentes busca asegurar que un mayor número de federaciones miembro participe en los procesos decisivos, además de reforzar la representación de las mujeres y garantizar un equilibrio en la diversidad de perfiles y regiones.

En este marco, las cuatro nuevas posiciones de la Federación Mexicana de Futbol en FIFA quedan de la siguiente manera:

Mikel Arriola, comisionado de la FMF, vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes.

Íñigo Riestra, secretario General de la FMF, miembro de la Comisión de Relaciones Institucionales de FIFA.

Mariana Gutiérrez, presidenta de la LIGA MX Femenil, miembro de la Comisión de Grupos de Interés del Futbol Femenino.

Paola López, secretaria de la Comisión de Controversias de la FMF, miembro de la Comisión Disciplinaria de FIFA.

Con estos nombramientos, la FMF fortalece su presencia en instancias internacionales, refrendando el compromiso de sus dirigentes y especialistas con la construcción de un futbol global más inclusivo, representativo y diverso.

