Presentan 5ta. edición de la QuimiCarrera

Ante una fresca mañana en la explanada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se realizó la presentación oficial de la quinta edición de la carrera atlética “5 QuimiCarrera FCQ-UASLP”, que se llevará a cabo el domingo 19 de octubre a las 8:00 horas, con salida y meta en la Unidad Infantil Manuel de la Garza, en el Parque Tangamanga I.

El evento fue encabezado por la Dra. Diana Portales Pérez, en representación de la directora de la Facultad de Ciencias Químicas; el Dr. Azael Gómez Durán y la Dra. Edith Elena Uresti Rivera, ambos integrantes del Comité Organizador de la QuimiCarrera, quienes destacaron que esta actividad busca fomentar la integración universitaria y promover hábitos saludables entre la comunidad académica y el público en general.

La competencia contempla un recorrido de 5 kilómetros bajo el lema “Corre con Heisenberg: la velocidad no tiene fin”, y contará con categorías en rama varonil y femenil: Juvenil (menores de 33 años), Master A (34 a 45 años), Master B (46 a 55 años) y Master C (mayores de 56 años).

Los registros estarán abiertos hasta el 13 de octubre, con un costo de $400 pesos hasta el 3 de octubre y $450 pesos del 4 al 13 de octubre de 2025. Cada participante recibirá un kit de corredor que incluye playera conmemorativa, número con chip y medalla de participación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí