Potosinos brillan en torneo de box

Con gran ambiente deportivo se llevó a cabo la función de box amateur del domingo 5 de octubre, donde jóvenes talentos de San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato protagonizaron intensos combates en distintas categorías de peso. La velada dejó resultados favorables para la mayoría de los representantes potosinos, quienes mostraron garra, técnica y determinación sobre el cuadrilátero.

En la división de 34 kg, Leonardo Sebastián Vega de San Luis Potosí abrió la jornada con triunfo por abandono en el primer round ante Iker Téllez de Guanajuato. En los 40 kg, Jhosmar “Coyotito” Coyotl, del Deportivo Plan de Ayutla, se impuso por decisión unánime a Aldo Hernández de Montiel Boxing.

Dentro de los 44 kg, el zacatecano Valentino Velázquez superó por decisión unánime al potosino Cristian “El Chino” Uresti. En los 60 kg, Yael Carmona de San Luis Potosí derrotó también por decisión unánime a Gadiel Tapia de Guanajuato.

En los 28 kg, Erick “El Microbio” Loranca se llevó la victoria por decisión unánime frente a Juan Yair “El Chiquito” García, mientras que en la categoría de 42 kg, el combate entre David “El Deyvi” Caballero y los zacatecanos Brayan Palacios y Ángel Femat terminó en empate al disputarse en formato de tercia.

En los 52 kg, Denisha Vázquez de Zacatecas venció por decisión unánime a Leilany Lugo, mientras que en los 70 kg, Diego Morales de Guanajuato superó a Saúl “Gokú” Muñoz. En los 57 kg, el zacatecano Juan Montalvo se impuso a Ramiro Rodríguez, también por decisión unánime.

Por su parte, en los 51 kg, Jorge “El Muerto” Vargas de San Luis Potosí venció por decisión unánime a Dilan Carrera; y en los 90 kg, Abdiel Cuevas de Ángeles Boxing derrotó a Abraham de Milenium Boxing por abandono en el tercer round.