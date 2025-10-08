logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Marineros toman ventaja en la Serie

Por AP

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Marineros toman ventaja en la Serie

DETROIT.- Cal Raleigh descargó un jonrón de dos carreras, Eugenio Suárez y J.P. Crawford añadieron cuadrangulares en solitario y los Marineros de Seattle vencieron el martes 8-4 a los Tigres de Detroit para tomar una ventaja 2-1 en la serie divisional de la Liga Americana.

Los Marineros están a una victoria de su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2001. Su primera oportunidad de avanzar será el miércoles por la tarde en el cuarto encuentro en el Comerica Park y, si es necesario, otra oportunidad les espera el viernes de regreso en Seattle para un decisivo quinto duelo.

Logan Gilbert, el abridor de Seattle, permitió una carrera al espaciar cuatro hits —con siete ponches y sin bases por bolas— al cubrir seis innings.

Raleigh, el líder de las mayores con 60 jonrones durante la temporada regular, conectó un jonrón de dos carreras de 391 pies al jardín izquierdo-central en la novena para el 8-1 en la pizarra

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Apagados al bate, los Tigres fueron limitados a cuatro hits y una carrera en ocho entradas antes de generar repentinamente algo de ofensiva en la novena contra Caleb Ferguson, quien permitió tres carreras tres hits y una base por bolas sin lograr un out.

Spencer Torkelson conectó un doble de dos carreras y Andy Ibáñez siguió con un sencillo impulsor.

El cerrador mexicano Andrés Muñoz entró con uno en base y sin outs y acabó con las esperanzas de remontada de Detroit con un elevado y un doble play para terminar el juego.

Jack Flaherty de Detroit duró solo tres innings y un tercio, permitiendo cuatro carreras (tres limpias) en cuatro hits y tres bases por bolas.

Seattle anotó dos carreras en la tercera después de comenzar el episodio con tres hits y una base por bolas.

El dominicano Víctor Robles abrió con un doble y anotó por un error, que se le acreditó al jardinero izquierdo Riley Greene por un lanzamiento errante que podría haber sido atrapado en un rebote por el receptor Dillon Dingler. El sencillo impulsor de Randy Arozarena puso arriba 2-0 a los Marineros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Marineros toman ventaja en la Serie
Marineros toman ventaja en la Serie

Marineros toman ventaja en la Serie

SLP

AP

Potosinos brillan en torneo de box
Potosinos brillan en torneo de box

Potosinos brillan en torneo de box

SLP

Romario Ventura

Los jóvenes púgiles mostraron garra, técnica y determinación

Djokovic avanza a los cuartos de final
Djokovic avanza a los cuartos de final

Djokovic avanza a los cuartos de final

SLP

AP

Presentan 5ta. edición de la QuimiCarrera
Presentan 5ta. edición de la QuimiCarrera

Presentan 5ta. edición de la QuimiCarrera

SLP

Romario Ventura