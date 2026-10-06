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Regresará a San Luis Carrera Panamericana

Por Romario Ventura

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Regresará a San Luis Carrera Panamericana
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      San Luis Potosí volverá a convertirse en punto de encuentro del automovilismo deportivo con la llegada de la quinta edición de la Carrera Panamericana, programada para el próximo miércoles 21 de octubre. Alrededor de 70 automóviles clásicos formarán parte de esta etapa y podrán ser admirados por aficionados y familias durante su estancia en el Pasaje Zaragoza.

      Los detalles de la llegada fueron dados a conocer este lunes junto con integrantes de la organización y el piloto potosino Ricardo Cordero, quien nuevamente formará parte de la competencia. Cordero afrontará esta edición con el objetivo de seguir ampliando su historia dentro de una de las pruebas más representativas del deporte motor mexicano y buscar convertirse en su máximo ganador.

      El contingente ingresará a la capital potosina durante la tarde del miércoles por avenida Horizontes. A partir de ese punto, los vehículos continuarán su recorrido a velocidad controlada rumbo al Centro Histórico, donde quedarán concentrados para permitir al público observar de cerca los autos participantes.

      Uno de los principales atractivos será precisamente la exhibición en el Pasaje Zaragoza, donde los seguidores del automovilismo podrán apreciar modelos clásicos preparados para una competencia que combina velocidad, resistencia y recorridos carreteros a lo largo de diferentes puntos del país.   

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      La presencia de las tripulaciones también permitirá mantener el tradicional contacto entre pilotos y aficionados.

      La actividad continuará la mañana del jueves 22 de octubre, cuando los competidores abandonen San Luis para continuar con la siguiente etapa. Para la llegada y salida se contemplan dispositivos de vialidad y seguridad a lo largo del recorrido, mientras se espera una importante presencia de aficionados para acompañar nuevamente el paso de estas máquinas históricas por la capital potosina.

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