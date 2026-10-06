Remonta Francia y vence a Bélgica

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Francia esperó hasta el último cuarto de hora para someter 4-1 a Bélgica en la Liga de Naciones, dándole a Zinedine Zidane su primera victoria en casa como seleccionador el lunes.

Los suplentes Désiré Doué, Rayan Cherki y Michael Olise (doblete) anotaron cuatro goles en 14 minutos para darle la vuelta por completo al partido para Francia, que iba perdiendo hasta los 77 minutos.

"Esta noche, esto es fútbol, esto es lo que amamos", dijo Zidane. "Enfrentamos algunas dificultades en la primera parte, pero eso es parte del juego; es el tipo de partido que te toca de vez en cuando. Es bueno enderezar las cosas —que es lo que hicimos— y logramos jugar una segunda parte extraordinaria".

Les Bleus se consolidaron en la cima del Grupo A1, con tres puntos de ventaja sobre Italia, que venció 3-1 a Turquía.

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Bélgica, tercera en la tabla, quedó a cuatro puntos de Francia. Turquía no ha sumado puntos.

En el Stade de France, Bélgica se adelantó a los 35 minutos. Dodi Lukébakio superó la trampa del fuera de juego para recibir el pase en profundidad de Roméo Lavia, encaró en un mano a mano al debutante Guillaume Restes y elevó el balón por encima del arquero francés para depositarlo al fondo de la red.

Pero el banquillo estelar de Zidane le dio la vuelta. Désiré Doué por fin empató para Francia a los 77 con un disparo rasante al ángulo inferior derecho, y Les Bleus consiguieron el gol de la victoria de una manera algo extraña cuatro minutos después.

Maarten Vandevoordt parecía listo para atajar el remate de Rayan Cherki, pero el balón golpeó el pie del guardameta belga y rebotó hacia adentro tras pegar en su brazo izquierdo. Michael Olise armó esa jugada y luego añadió dos goles en tres minutos para sentenciar el partido.