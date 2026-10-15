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Chivas divide opiniones con su nuevo jersey

El diseño en negro y dorado del uniforme generó reacciones encontradas entre los seguidores del club.

Por AP

Octubre 15, 2026 02:41 p.m.
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Chivas divide opiniones con su nuevo jersey
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      Las Chivas del Guadalajara y Nike han presentado su tercer uniforme de la temporada 2026-27. Indumentaria, inspirada en la charrería, que dividió opiniones entre los aficionados rojiblancos.


      El diseño del nuevo jersey toma como referencia la expresión cultural del que es reconocido como el deporte nacional de México, esto mediante un diseño en negro con detalles en dorado, inspirados en el icónico traje de charro.

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      "Un patrón gráfico inspirado en los cinturones piteados recorre el pecho y las mangas, retomando una pieza distintiva por sus diseños detallados y su meticulosa confección", explica la marca estadounidense.
      Al centro de la nueva playera se encuentra un escudo utilizado por el club en 1908, conformado por las letras C y G entrelazadas.
      En redes sociales, algunos aficionados respondieron con gusto al nuevo lanzamiento del Rebaño; sin embargo, otros manifestaron su descontento con el diseño y los colores utilizados.
      El tercer uniforme de Chivas estará disponible en México con acceso anticipado a partir del 20 de octubre en Nike.com y Nike app, Nike Andares y Tienda Chivas Estadio Akron, mientras que el lanzamiento general será el 26 de octubre en tiendas Nike seleccionadas, Tienda Chivas Plaza del Sol, y canales seleccionados en Estados Unidos.

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