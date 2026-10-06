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Saldrá México por la victoria ante Chile

Por El Universal

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Saldrá México por la victoria ante Chile
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Después de la humillante goleada ante Estados Unidos, la Selección Mexicana tiene la oportunidad perfecta para levantarse, limpiarse las heridas y cerrar la Fecha FIFA con un triunfo, el primero en la era de Rafael Márquez al frente del Tricolor.

      El rival será Chile, que vive un presente complicado y está lejos de ser la selección que protagonizó el doloroso recuerdo de aquel 7-0 en la Copa América 2016.

      De hecho, los andinos perdieron sus más recientes dos compromisos de preparación, ante Canadá y Estados Unidos.

      A priori, luce como un rival sencillo para el Tricolor, que no gana un partido desde los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, contra Ecuador, cuando Rafa aún era auxiliar de Javier Aguirre.

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      En esta nueva era, el "Káiser" ha experimentado con alineaciones alternativas en cada partido, obligado por las lesiones y bajas inesperadas que se han presentado en estas semanas. El único jugador que no ha tenido minutos es el portero Álex Padilla.

      Para el 11 titular que jugará contra los sudamericanos, el técnico confesó que "me voy a basar en tratar de sacar el mejor equipo que pueda tener. Es difícil con el tema de las cargas, saber que hemos tenido bajas por lesiones; entonces, debemos tener la precaución para no tener que cargarlos de más, exigirles de más".

      Como suele pasar en cada partido en Estados Unidos, y principalmente en esta ciudad, el Tricolor contará con el apoyo de miles de aficionados que colmarán las tribunas del Memorial Coliseum, en busca de esa primera victoria.

      Sin embargo, en conferencia de prensa previa al partido, Márquez confesó que no le pesan las críticas y se enfoca en lo positivo que le dejó su primera Fecha FIFA, en la que pudo trabajar y conocer a fondo a los convocados.

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