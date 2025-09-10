Santos consigue empatar la serie

San Luis Potosí vivió una auténtica fiesta de basquetbol en el auditorio Miguel Barragán, donde los Santos del Potosí, arropados por su afición de principio a fin, se reencontraron al fin con la victoria al imponerse en un electrizante duelo a los Correcaminos de Ciudad Victoria con marcador de 86-83, dentro de la temporada 2025 de la Liga Caliente LNBP.

Desde el arranque del encuentro, los celestiales mostraron determinación y tomaron la delantera con un 23-20 en el primer periodo, aunque los visitantes no cedieron terreno y forzaron la igualdad al descanso, dejando el tanteador en 47-47.

El tercer cuarto fue clave: el equipo potosino encontró en el tiro exterior un arma letal, destacando los triples de Gary Ricks, que permitieron a Santos tomar aire con un 69-61. Ya en el último periodo, la quinteta local sacó la garra, robó balones y manejó con inteligencia la ofensiva, logrando cerrar el partido en medio de la euforia de la grada.

La figura del encuentro fue Jaire Grayer, quien firmó un doble-doble con 18 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, siendo determinante en ambos costados de la duela. Por su parte, Taylor Johnson lideró a los Correcaminos con 18 unidades, 7 rebotes y 2 asistencias, aunque sus esfuerzos no alcanzaron para evitar la derrota.

Con este resultado, los Santos recuperan confianza y se preparan para su próxima serie, programada para los días 13 y 14 de septiembre, cuando visiten al Calor de Cancún en el Poliforum. En tanto, los Correcaminos buscarán levantar el vuelo en casa frente a los Gambusinos.