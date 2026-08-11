Santos del Potosí visita al líder Astros de Jalisco

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Los Santos del Potosí están listos para afrontar una nueva serie de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, en la que se medirán como visitantes ante los Astros de Jalisco, actuales líderes de la competencia.

La serie se disputará este martes 11 y miércoles 12 de agosto, ambos encuentros programados a las 20:15 horas, en la Arena Astros, donde la quinteta potosina buscará conseguir resultados positivos fuera de casa y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

Astros de Jalisco llega a estos compromisos como líder de la temporada, con una marca de seis victorias y dos derrotas. Por su parte, Santos del Potosí ocupa actualmente la sexta posición con cuatro triunfos y dos descalabros, aunque cuenta con dos partidos menos disputados que el conjunto jalisciense.

El equipo dirigido por Doug Plumb afrontará una serie de alta exigencia ante uno de los conjuntos más sólidos del campeonato. Para Santos, conseguir al menos una victoria en territorio jalisciense representaría un impulso importante en su objetivo de escalar posiciones y mantenerse entre los equipos con posibilidades de disputar la Copa Value, programada del 3 al 9 de septiembre en la casa de los Mineros de Zacatecas.

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La quinteta celestial buscará aprovechar el buen momento colectivo mostrado durante el arranque de la temporada y trasladar ese rendimiento a la carretera, en una serie que también servirá para medir sus aspiraciones ante uno de los principales contendientes de la campaña.