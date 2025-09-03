logo pulso
Santos visitan a las Panteras

Con nuevo coach, los celestiales buscarán el triunfo en Aguascalientes

Por Romario Ventura

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Santos visitan a las Panteras

La quinteta de Santos del Potosí enfrentará este miércoles 3 y jueves 4 de septiembre a las Panteras de Aguascalientes en el Auditorio Hermanos Carreón, en punto de las 8:30 de la noche, en duelos correspondientes a las jornadas 19 y 20 de la temporada 2025 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). En la campaña pasada, ambos equipos se midieron en el Auditorio Miguel Barragán, donde la escuadra hidrocálida se quedó con la serie al imponerse en ambos compromisos con marcadores de 90-72 y 91-78.

En sus más recientes presentaciones dentro de la liga, Santos del Potosí llega tras caer en la serie frente a los Astros de Jalisco, mientras que Panteras también atraviesa un momento complicado luego de perder en su visita a Chihuahua ante los Dorados.

El conjunto potosino vivirá un cambio importante en estos partidos, ya que el canadiense Douglas Anthony Plumb debutará como nuevo entrenador del equipo. Además, el base argentino Cristian “Titi” Cortés está de regreso y listo para reforzar la ofensiva de los Santos. Por el lado de Panteras, el equipo contará con la incorporación del armador estadounidense Vinnie Shahid.

