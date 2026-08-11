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Schwarber, Sosa y Painter impulsan a Filis al gane

Por AP

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Schwarber, Sosa y Painter impulsan a Filis al gane
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      SAN LUIS.- Edmundo Sosa impulsó tres carreras y Kyle Schwarber se embasó cuatro veces, mientras los Filis de Filadelfia vencieron 6-5 a los Cardenales de San Luis la noche del lunes.

      El derecho de los Filis Andrew Painter llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada antes de quedarse sin gasolina. El doble del panameño Iván Herrera con un out rompió la posibilidad del sin hit, y luego Alec Burleson conectó un sencillo de dos carreras que sacó a Painter del juego después de 93 lanzamientos.

      Painter (2-8) permitió dos carreras con dos imparables, dio tres bases por bolas y ponchó a seis en 5 1/3 entradas, mientras los Filis lograron su segunda victoria consecutiva y ganaron por séptima vez en 10 juegos. Jonathan Bowland consiguió su primer salvamento en cuatro oportunidades.

      Brandon Marsh conectó un sencillo y anotó por un error de tiro de Hunter Dobbins, y el panameño Sosa siguió con un sencillo impulsor para darle a los Filis una ventaja de 2-0 en la segunda entrada.

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      Schwarber, quien lidera la Liga Nacional con 35 jonrones, conectó un sencillo y anotó en la quinta, y pegó un doble que remolcó a Garrett Stubbs en la séptima para ampliar la ventaja. Schwarber también recibió dos bases por bolas.

      Un doble de dos carreras de Sosa en la octava puso la pizarra 6-2. La noche de tres carreras impulsadas fue la mayor cifra para Sosa desde que remolcó cinco ante los Nacionales de Washington el 23 de junio.

      Jordan Walker extendió su racha de hits a 10 juegos, la cuarta racha de 10 o más partidos para él esta temporada.

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