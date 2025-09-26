logo pulso
Se aferran los Rojos al comodín

Por AP

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Se aferran los Rojos al comodín

CINCINNATI.- El jardinero derecho Noelvi Marté le robó a Bryan Reynolds un jonrón que empataba el juego en la novena entrada, y los Rojos de Cincinnati vencieron el jueves 2-1 a los Piratas de Pittsburgh para acercarse a medio juego de los Mets de Nueva York por el último comodín de la Liga Nacional.

Nick Lodolo igualó su récord personal con 12 ponches antes de salir con una lesión en la ingle derecha en la séptima entrada.

El dominicano Marté y Gavin Lux impulsaron carreras, y los Rojos (81-78) estaban posicionados para posicionarse con el último puesto de comodín si los Mets perdían ante los Cachorros de Chicago más tarde el jueves. Cincinnati tiene a su favor el criterio de desempate sobre los Mets (81-77) y Arizona (80-78), que jugaba contra los Dodgers de Los Ángeles.

Marté utilizó su altura de 1,88 metros (6,2 pies) cuando saltó en la pared del jardín derecho de ocho pies y alcanzó por encima de la primera fila de asientos para atrapar el batazo de 348 pies de Reynolds para el segundo out de la novena. Marté fue responsable de los tres outs en el relevo de Emilio Pagán, quien se acreditó su 30mo rescarte, la mayor cantidad de su carrera, en 36 oportunidades.

“Bajo las circunstancias, esa es una de las mejores jugadas que he visto. Consideras el momento del juego, el momento de la temporada, lo alto que se elevó”, comentó Terry Francona, el mánager de los Rojos.

Lodolo (9-8) logró 27 swings fallidos, incluidos 15 en curvas. Permitió dos hits y dio una base por bolas, saliendo debido a la lesión después de 6 innings y un tercio y 81 lanzamientos. 

Lodolo también ponchó a 12 enemigos en Filadelfia el 8 de abril de 2023.

