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Sergio Pérez emocionado por su Gran Premio número 300 en México

Tras finalizar decimonoveno en Austin, Pérez expresó su compromiso por mejorar y compartir un momento especial con los aficionados mexicanos.

Por El Universal

Octubre 26, 2026 07:51 a.m.
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Sergio Pérez emocionado por su Gran Premio número 300 en México
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que acabó decimonoveno el Gran Premio de Estados Unidos, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Circuito de las Américas de Austin que ahora ya piensa en competir "en México", donde celebrará su "Gran Premio número 300" en la categoría reina.

      Sergio Pérez y su preparación para el Gran Premio de México

      "Desgraciadamente, el fin de semana ha sido bastante demandante, aunque creo que pudimos sacar cosas positivas del mismo, por lo que tenemos que seguir trabajando y aprendiendo de la experiencia", comentó "Checo", nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco) y que cuenta seis victorias y 39 podios en la Fórmula Uno.

      "Ahora lo que tengo ganas es de que llegue (el Gran Premio de) México, donde siempre es increíblemente especial correr ante mi afición; algo que este año tendrá aún más sentido ya que celebro mi Gran Premio número 300", explicó, tras la carrera en el Circuito de las Américas de Austin, el bravo piloto tapatío, subcampeón del mundo hace tres años, con Red Bull.

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      Declaraciones de Checo Pérez tras la carrera en Austin

      "Estoy entusiasmado por poder compartir ese momento con los aficionados de mi país; y ojalá que podamos darles motivos para que nos animen", declaró "Checo" tras la carrera en la que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) dejó -con su noveno triunfo del año- virtualmente sentenciado a su favor el Mundial, en el Circuito de las Américas.

      "Seguiremos apretando con el objetivo de tener un fin de semana mejor", añadió el mexicano de Cadillac este domingo en Austin.

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