Sofía Soler Piñón consigue récord Panamericano

San Luis Potosí se convirtió en el epicentro del tiro con arco en América al ser sede del Pan American Indoor Championship, certamen avalado por CONADE y World Archery México/Americas. Entre los talentos destacados brilló Sofía Soler Piñón, arquera de 11 años que compite en la categoría Sub 15 y se perfila como una de las jóvenes promesas más sólidas del país.

Durante su segundo día de competencias, Sofía alcanzó el primer lugar en la fase clasificatoria e impuso un nuevo récord panamericano bajo techo con 568 puntos, dejando atrás a Valentina Torres, de Tampico, con 562 puntos, y a Roberta Nava, del Club Cinegético, con 549. El resultado confirma el nivel competitivo y la precisión de la joven arquera potosina.

La final de su categoría se llevará a cabo mañana a las 9:00 a.m., donde Sofía buscará la medalla de oro y el título de campeona panamericana Sub 15, consolidando su crecimiento en el tiro con arco a nivel internacional. Su desempeño en esta competencia refuerza su proyección y pone a San Luis Potosí en el mapa del deporte continental.

Sofía inició formalmente en el tiro con arco en 2019, apoyada por sus padres, Julio Soler Del Castillo y Azeneth Piñón. Desde entonces ha acumulado importantes logros, entre los que destacan los títulos de Campeona Nacional en 2022 y 2024, así como el Campeonato Nacional Indoor 2022 y el Circuito Gran Slam del Bajío 2024, resultados que reflejan su dedicación y talento en la disciplina.

A nivel internacional, Sofía también ha dejado huella. En el World Archery Championship Guadalajara 2024 ganó tres medallas de oro —en clasificatorio, por equipos e individual— y en The Vegas Shoot 2025, el torneo más grande del mundo con más de 4,500 competidores de 60 países, obtuvo la medalla de bronce en la categoría Cub Compound Women, consolidando su posición como una de las jóvenes arqueras más prometedoras del panorama mundial.