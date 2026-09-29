Sube suma de preseas en Paralimpiada

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La delegación de San Luis Potosí tuvo un destacado arranque en la edición 2026 de la Paralimpiada Nacional, que se desarrolla en el estado de Jalisco, al acumular 19 medallas durante sus dos primeras jornadas de competencia en la disciplina de Para Natación. Las pruebas tienen como sede el Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara.

En el primer día de actividades, la representación potosina consiguió 10 preseas: tres de oro, seis de plata y una de bronce. Los títulos nacionales fueron para Lucía Martínez Loredo, en 50 metros dorso; Tania Zolet Pérez López, también en 50 metros dorso, y José Diego López Alcocer, en 100 metros estilo pecho.

Las medallas de plata de la jornada inicial fueron obtenidas por Frida Melissa Aguilar Gutiérrez, Gladis Rubí Aguilar Escobedo y Guadalupe Martínez Loredo en los 50 metros dorso; Samuel Ramsés Leura Vázquez sumó dos segundos lugares en 100 metros pecho y 100 metros libres, mientras que Ricardo Alfonso Rico Rojas fue plata en 100 metros pecho. La única presea de bronce del día correspondió a Alejandra Camila Briones Díaz.

La cosecha continuó durante la segunda jornada, en la que San Luis Potosí agregó nueve medallas más: seis de oro, dos de plata y una de bronce. Tania Zolet Pérez López volvió a subir a lo más alto del podio en las pruebas de 200 metros libres y 50 metros pecho, confirmando su buen momento dentro de la competencia nacional.

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También conquistaron doble oro Lucía Martínez Loredo, en 200 metros libres y 50 metros pecho, y Frida Melissa Aguilar Gutiérrez, quien se impuso en 100 metros mariposa y 50 metros pecho. Las preseas de plata fueron para Gladis Rubí Aguilar Escobedo, en 200 metros libres, y Samuel Ramsés Leura Vázquez, en 100 metros mariposa.

El balance de las dos primeras jornadas deja a San Luis Potosí con nueve medallas de oro, ocho de plata y dos de bronce, para un total de 19 preseas. La delegación potosina continuará su participación en Guadalajara con el objetivo de mantener el ritmo y ampliar su cosecha en las siguientes pruebas de Para Natación.