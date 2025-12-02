logo pulso
MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Sucumben los Hornets 103-116 ante los Nets

Por AP

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Sucumben los Hornets 103-116 ante los Nets

NUEVA YORK.- Michael Porter Jr. anotó 35 puntos, Noah Clowney sumó 18 y los Nets de Brooklyn vencieron la noche del lunes por 116-103 a los Hornets de Charlotte.

Nic Claxton añadió 13 puntos, 11 rebotes y seis asistencias para Brooklyn, que había perdido cuatro seguidos. Los suplentes Danny Wolf y Drake Powell anotaron cada uno diez puntos.

Porter acertó siete de 11 desde la línea de tres puntos. Los Nets lograron 17 de 43 desde más allá del arco, en comparación con 12 de 32 para los Hornets.

Kon Knueppel anotó 18 puntos para Charlotte, que había ganado dos seguidos. LaMelo Ball tuvo 12 puntos y 14 asistencias, y Collin Sexton terminó con 15 puntos.

Los Hornets se acercaron a 96-93 con dos tiros libres de Liam McNeeley con 7:06 por jugar. Pero Wolf convirtió una bandeja y Porter hizo un tiro en suspensión para aumentar la ventaja de los Nets a 100-93 con 6:16 restantes.

Wolf y Clowney conectaron desde larga distancia para poner el marcador en 112-98 con 2:36 por jugar. El juego estaba empatado a 59 al medio tiempo. Porter anotó 17 puntos en la primera mitad, y Knueppel tuvo 12 al descanso.

