logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI

Fotogalería

KA FEI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Supera S. Ohtani su récord personal con Dodgers

Por AP

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Supera S. Ohtani su récord personal con Dodgers

SEATTLE.- Shohei Ohtani estableció un récord personal al batear su jonrón número 55 de la temporada el domingo, rompiendo su propio récord de franquicia para los Dodgers de Los Ángeles.

La superestrella de dos vías conectó un cuadrangular solitario de 412 pies al jardín central contra el zurdo de los Marineros de Seattle, Gabe Speier, aumentando la ventaja de Los Ángeles a 5-0 en la séptima entrada.

Ohtani tuvo 54 jonrones la temporada pasada, su primera con los Dodgers. Su mayor cantidad en seis temporadas con los Angelinos de Los Ángeles fue de 46 en 2021.

El Ohtani de 31 años tiene 102 carreras impulsadas, alcanzando las 100 por tercera vez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el montículo, el lanzador derecho tiene un récord de 1-1 con una efectividad de 2.87 en 14 aperturas tras su regreso de la cirugía de codo. El manager Dave Roberts dijo que cree que Ohtani ha estado jugando a su mejor nivel de béisbol últimamente, lo cual no podría estar ocurriendo en un mejor momento.

“Su septiembre ha sido fantástico”, afirmó Roberts. “La calidad de sus turnos al bate, se puede ver en el montículo. Tiene un aspecto diferente ahora mismo. No me sorprende que haya superado su propia marca, su propia marca de jonrones. Ha tenido una temporada tremenda.”

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con barrida Padres avanzan a la postemporada
Con barrida Padres avanzan a la postemporada

Con barrida Padres avanzan a la postemporada

SLP

AP

Obtienen Azulejos título del Este
Obtienen Azulejos título del Este

Obtienen Azulejos título del Este

SLP

AP

El mexicano Alejandro Kirk, con par de jonrones, guió el triunfo de Toronto

Impulsa Marcus Jones victoria de Patriots
Impulsa Marcus Jones victoria de Patriots

Impulsa Marcus Jones victoria de Patriots

SLP

AP

Superan fácilmente Lions 34-10 a los Browns
Superan fácilmente Lions 34-10 a los Browns

Superan fácilmente Lions 34-10 a los Browns

SLP

AP