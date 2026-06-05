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Todo listo para el Estatal Infantil de Charrería

Por Romario Ventura

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Todo listo para el Estatal Infantil de Charrería
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      Con la participación de destacados exponentes de la charrería potosina, el próximo fin de semana se llevará a cabo el Campeonato Estatal Infantil y Juvenil dentro del marco del LV Congreso y Campeonato Estatal Charro San Luis Potosí 2026 "Marco Albino Solís Ugalde", teniendo como sede el Lienzo Charro "Hermoso Cariño".

      Las actividades arrancarán el sábado 6 de junio con la tradicional Feria de Escaramuzas, programada para las 13:00 horas, en la que tomarán parte agrupaciones representativas de diferentes municipios y asociaciones del estado.

      Entre los equipos inscritos destacan Nobleza Charra Oro San Luis Potosí, Charritas del Café Seroga, Puente de la Cruz, Centenario Mini, Nobleza Charra D.L., Charras de Matehuala, Marquecitas de Ciudad Valles, Camelias de Matehuala, Nobleza Charra Bronce, Moneditas del Centenario, Nobleza Charra Plata y Charra San Luis.

      Más tarde, a las 17:00 horas, se desarrollará la competencia de Charros Completos, donde participarán Jorge Adrián Veloz Olvera, Luis Fernando Hernández Infante, Francisco Reyes, Virgilio Cerna Rojas, Miguel Aboites y Gerardo Enrique Cerino, quienes buscarán sumar las mejores calificaciones en sus respectivas categorías.

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