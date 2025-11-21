Sin Ucrania, crean Rusia y EU plan de paz

Kiev, Ucrania.- Una propuesta de Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra exige grandes concesiones de Ucrania, según una persona familiarizada con el asunto, incluyendo algunas demandas que el Kremlin ha hecho repetidamente desde que comenzó la invasión a gran escala hace casi cuatro años.

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff ha estado trabajando discretamente en el plan durante un mes. La oficina de Zelenski dijo en un comunicado que recibió formalmente el plan de paz el jueves de manos de funcionarios estadounidenses. El comunicado indica que Zelenski espera hablar con Trump en los próximos días sobre oportunidades diplomáticas y lo que se necesita para la paz.

La propuesta, que aún podría cambiar, exige en parte que Ucrania ceda territorio a Rusia y abandone cierto armamento, según la persona que había sido informada sobre los contornos del plan pero no estaba autorizada a comentar públicamente. También incluye el retroceso de parte de la asistencia militar crítica de Estados Unidos.

Rusia, como parte de la propuesta, recibirá el control efectivo de toda la región oriental del Donbás, el corazón industrial de Ucrania compuesto por las regiones de Donetsk y la vecina Luhansk, aunque Ucrania todavía controla parte de ella. Putin ha listado la captura del Donbás como el objetivo clave de la invasión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un acuerdo de paz que requiere que Kiev entregue territorio a Rusia no sólo será profundamente impopular entre los ucranianos, sino que también será ilegal bajo la Constitución de Ucrania. Zelenski ha descartado repetidamente tal posibilidad.

Los líderes europeos ya se han alarmado este año por las indicaciones de que el gobierno de Trump podría estar dejándolos de lado a ellos y a Zelenski en su impulso por detener los combates. “Para que cualquier plan funcione, necesita a los ucranianos y europeos a bordo”, afirmó la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, al inicio de una reunión en Bruselas de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque de 27 naciones. Añadió: “No hemos oído hablar de ninguna concesión por parte de Rusia”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johannes Wadephul, dijo que habló por teléfono el jueves con Witkoff y el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, para discutir “nuestros diversos esfuerzos actuales para poner fin a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y así finalmente poner fin al sufrimiento humano inconmensurable” .