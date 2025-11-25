Triunfal debut de Tyler Herro con el Heat

MIAMI.- Tyler Herro anotó 24 puntos en su debut de temporada tras recuperarse de una cirugía de tobillo, Kel’el Ware sumó 20 y 18 rebotes, y el Heat de Miami resistió un embate de los Mavericks de Dallas para ganar 106-102 el lunes por la noche.

Bam Adebayo consiguió 17 unidades para Miami, que fue contenido a casi 20 puntos por debajo de su promedio de la temporada, pero mejoró a 8-1 en casa.

P.J. Washington anotó 27 tantos para Dallas, que obtuvo 15 de Max Christie, 13 de Klay Thompson y 12 cada uno de Cooper Flagg y Brandon Williams.

Dallas iba perdiendo por 13 antes de poner el juego interesante al final.

Flagg encestó un par de tiros libres con 1:04 por jugar, empatando el juego a 102-102. Los Mavs lograron una parada en su siguiente posesión, pero Adebayo robó el pase de entrada y Herro anotó con 41,2 segundos restantes para poner a Miami de nuevo en ventaja.

Miami — jugando su tercer partido en cuatro noches — estuvo sin su máximo anotador Norman Powell (ingle), Andrew Wiggins (cadera) y Nikola Jovic (cadera).

El pívot de los Mavericks, Anthony Davis, se perdió su decimocuarto juego consecutivo por una distensión en la pantorrilla izquierda, aunque había sido actualizado a dudoso más temprano el lunes, indicando que había una pequeña posibilidad de que jugara. Dallas no juega de nuevo hasta el viernes contra el antiguo equipo de Davis, Lakers.