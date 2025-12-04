logo pulso
Triunfan Knicks sobre Hornets

Karl-Anthony Towns totalizó 35 puntos; Jalen Brunson ayudó con 26 más

Por AP

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Triunfan Knicks sobre Hornets

NUEVA YORK.- Karl-Anthony Towns totalizó 35 puntos, 18 rebotes y cinco asistencias, Jalen Brunson anotó 26 unidades y los Knicks de Nueva York derrotaron el miércoles 119-104 a los Hornets de Charlotte.

Mikal Bridges totalizó 16 puntos, Deuce McBride anotó 15 y Josh Hart aportó 15 unidades, ocho asistencias y ocho rebotes. Nueva York (14-7) mejoró a una foja de 11-1 en el Madison Square Garden esta temporada.

LaMelo Ball firmó 34 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes, en tanto que Tidjane Salaun y Kon Knueppel anotaron 13 unidades cada uno. Charlotte (6-16) cayó a 1-10 como visitante a y perdió su noveno partido consecutivo fuera de casa.

Jugar por segunda noche consecutiva y sin el pívot Mitchell Robinson (manejo de lesión en el tobillo izquierdo) no pareció afectar a los Knicks, principalmente gracias a Towns. El astro dominicano acertó 13 de 23 disparos de campo y casi logró su 16º doble-doble de la temporada en la primera mitad.

Contabilizó 19 puntos y nueve rebotes al descanso.

Después de un comienzo lento en el tiro, Brunson cerró la primera mitad con un triple sobre la bocina. El capitán de los Knicks anotó 18 puntos en los últimos 24 minutos, incluyendo su triple para cerrar la primera mitad.

Impulsados por Brunson, Nueva York superó a Charlotte 42-24 en un lapso de más de 13 minutos en la segunda mitad.

