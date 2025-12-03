Triunfo de Spurs sobre Grizzlies
Harrison Barnes anotó 31 puntos; Dylan Harper ayudó con 15 más
SAN ANTONIO.- Harrison Barnes anotó 31 puntos, De’Aaron Fox consiguió 29 y los Spurs de San Antonio vencieron el martes 126-119 a los Grizzlies de Memphis.
Dylan Harper sumó 15 puntos a la causa de San Antonio, que mejoró a un registro de 6-2 desde que perdió a Victor Wembanyama por una distensión en la pantorrilla izquierda el 15 de noviembre.
Zach Edey contabilizó 19 puntos y 15 rebotes por Memphis, que había ganado tres compromisos seguidos y cinco de seis sin el base estelar Ja Morant.
Después de atinar uno de cuatro triples el domingo, en una derrota por 125-112 en Minnesota, Barnes encestó sus primeros tres disparos de larga distancia para establecer su mejor registro de la temporada. Barnes terminó acertando siete de 12 triples y diez de 20 tiros de campo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fox anotó 11 puntos en el cuarto periodo, durante el que San Antonio se recuperó de un déficit de siete puntos para mejorar a una foja de 9-2 en casa.
Memphis superó a San Antonio por 58-42 en la pintura, mientras Wembanyama observaba desde el banco con una sudadera marrón.
no te pierdas estas noticias