logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Triunfo doble para la UASLP femenil

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Triunfo doble para la UASLP femenil

El equipo de Softbol femenil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) cerró con balance positivo su jornada doble frente al Tecnológico de Matehuala, al llevarse ambos encuentros y mostrar un rendimiento sólido tanto en el pitcheo como en el bateo.

En el primer partido, la novena universitaria dominó ampliamente y se impuso 16-1 en un duelo pactado a cinco entradas. La victoria desde el círculo fue para Silvia Guerrero, quien trabajó cuatro innings, mientras que Ximena Capuchino completó la labor con una entrada. En la ofensiva destacaron las aportaciones de Guerrero y Ximena Magaña, ambas con producción de 4-2, además de Juana Leyva (1-1), Fernanda España (3-2), Daniela Acosta (4-3) y Alejandra Herrera (4-3). Para el segundo encuentro, el panorama fue más cerrado, aunque la UASLP logró quedarse con el triunfo por marcador de 7-6 en un juego que mantuvo la emoción hasta el final. Ingrid Pérez abrió el duelo con dos entradas lanzadas y Karla Pérez relevó otras dos para adjudicarse la victoria.

En la parte ofensiva sobresalieron Ximena Capuchino y Alma Rodríguez, ambas con registro de 3-2, además de Fernanda España y Aneth Torres, quienes cerraron con números de 3-1. Sus aportaciones resultaron determinantes para que el equipo asegurara la serie.

Con esta doble victoria, el representativo universitario reafirma su buen momento y continúa mostrando un crecimiento constante rumbo a los compromisos que aún tiene por delante en la temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trail Blazers ganan ante los Cavaliers
Trail Blazers ganan ante los Cavaliers

Trail Blazers ganan ante los Cavaliers

SLP

AP

Fallece joven promesa del box
Fallece joven promesa del box

Fallece joven promesa del box

SLP

Ana Paula Vázquez

Desde muy joven David Hernández mostró un fuerte interés por el pugilismo

Clippers ya sin Paul rompen mala racha
Clippers ya sin Paul rompen mala racha

Clippers ya sin Paul rompen mala racha

SLP

AP

Sheinbaum sí irá al sorteo del Mundial
Sheinbaum sí irá al sorteo del Mundial

Sheinbaum sí irá al sorteo del Mundial

SLP

El Universal