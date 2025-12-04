Triunfo doble para la UASLP femenil

El equipo de Softbol femenil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) cerró con balance positivo su jornada doble frente al Tecnológico de Matehuala, al llevarse ambos encuentros y mostrar un rendimiento sólido tanto en el pitcheo como en el bateo.

En el primer partido, la novena universitaria dominó ampliamente y se impuso 16-1 en un duelo pactado a cinco entradas. La victoria desde el círculo fue para Silvia Guerrero, quien trabajó cuatro innings, mientras que Ximena Capuchino completó la labor con una entrada. En la ofensiva destacaron las aportaciones de Guerrero y Ximena Magaña, ambas con producción de 4-2, además de Juana Leyva (1-1), Fernanda España (3-2), Daniela Acosta (4-3) y Alejandra Herrera (4-3). Para el segundo encuentro, el panorama fue más cerrado, aunque la UASLP logró quedarse con el triunfo por marcador de 7-6 en un juego que mantuvo la emoción hasta el final. Ingrid Pérez abrió el duelo con dos entradas lanzadas y Karla Pérez relevó otras dos para adjudicarse la victoria.

En la parte ofensiva sobresalieron Ximena Capuchino y Alma Rodríguez, ambas con registro de 3-2, además de Fernanda España y Aneth Torres, quienes cerraron con números de 3-1. Sus aportaciones resultaron determinantes para que el equipo asegurara la serie.

Con esta doble victoria, el representativo universitario reafirma su buen momento y continúa mostrando un crecimiento constante rumbo a los compromisos que aún tiene por delante en la temporada.

