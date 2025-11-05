Tuvo cordero una dura jornada

La edición 2025 del Rally Charlevoix se vivió con gran intensidad y adrenalina en los caminos de La Malbaie, Canadá, donde más de 30 tripulaciones desafiaron el clima frío y lluvioso en una competencia llena de exigencia y velocidad. Durante tres días, del viernes al domingo, los participantes enfrentaron 20 etapas cronometradas, que pusieron a prueba tanto la destreza de los pilotos como la resistencia de sus máquinas.

Desde el arranque oficial a las 07:00 horas del viernes, la dupla mexicana integrada por Ricardo Cordero y Marco Hernández, del Team 399 Tactical GHR Motorsport, mostró un gran ritmo de competencia al colocarse rápidamente en el liderato general tras las dos primeras etapas. Sin embargo, la jornada sabatina trajo complicaciones cuando una falla en la caja de cambios los obligó a abandonar tres tramos.

Gracias al esfuerzo del equipo técnico encabezado por Flavio Laborde, el desperfecto fue reparado a tiempo para continuar en competencia. Con determinación, Cordero y Hernández completaron el resto de las etapas, manejando con una transmisión limitada a solo segunda, tercera y quinta marcha, un desafío que puso a prueba su habilidad y temple.

Pese a las adversidades, la dupla mexicana culminó en el noveno lugar general, a solo 16 segundos del primer puesto, resultado que les permitió rescatar puntos valiosos para el campeonato canadiense y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

“Fue un rally que empezó bien, pero se tornó complejo; el clima fue un desafío y la falla con la caja de cambios casi nos deja fuera. Sin embargo, mi equipo trabajó contrarreloj para repararla. Solo perdimos tres tramos, y en el resto corrimos con una caja limitada, lo cual fue un verdadero reto. Estoy agradecido con mi equipo por no rendirse. La batalla por el campeonato sigue viva y estamos matemáticamente en la parte alta de la tabla”, expresó Ricardo Cordero al término del evento.

Con el final de temporada a la vuelta de la esquina, Cordero y Hernández se preparan para disputar las últimas tres fechas del calendario: dos en Canadá (Tall Pines y Big White) y una más en México, correspondiente al cierre del Campeonato Mexicano de Rallies (CMR) en Colima, donde actualmente también lideran la clasificación.