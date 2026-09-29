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Valeria Cruz y Florencio Ramos ganan clásica ciclista

Por Romario Ventura

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
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Valeria Cruz y Florencio Ramos ganan clásica ciclista
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      La 37ª Clásica Nacho Zapata, "Pedaleando su Legado", celebrada este domingo 27 de septiembre en Ciudad Satélite, Villa de Pozos, tuvo como ganadores de las categorías Élite a Florencio Ramos, del Team Ramos, en la rama varonil, y Valeria Cruz Espinosa, de Bravetta, en la femenil.

      La competencia se desarrolló sobre un circuito de 3.4 kilómetros por vuelta, con un desnivel positivo de 19 metros en cada giro. Uno de los aspectos destacados de la organización fue la entrega de premios económicos de manera igualitaria para las categorías varoniles y femeniles, en una jornada que reunió a ciclistas de distintas edades y niveles competitivos.

      En la Élite Varonil, Florencio Ramos se quedó con la primera posición, seguido de Gerardo Prado, del Tenis Star, y Milton Carlos Sánchez, también del Tenis Star. En la Élite Femenil, Valeria Cruz encabezó el podio, mientras que Aneth Rivera, de Latin, finalizó segunda y Jimena Méndez, de Impresiones Posadas, ocupó el tercer lugar.

      Dentro de la categoría Juvenil Varonil, Milton Carlos Sánchez consiguió el primer lugar, Andrés Velázquez, del Team Ramos, terminó segundo y Simón Chavero, del Tenis Stars, fue tercero.

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