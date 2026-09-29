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Valioso empate de ADSL femenil ante Amazonas

Por Romario Ventura

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
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Valioso empate de ADSL femenil ante Amazonas
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      El Atlético de San Luis Femenil consiguió un valioso empate 1-1 frente a Tigres en el Estadio Universitario, dentro de la novena jornada del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. La anotación de las potosinas fue obra de Amina Bello, mientras que Alexia Delgado marcó por las locales.

      El encuentro comenzó con intensidad por parte de ambos equipos, aunque San Luis fue el primero en generar peligro con claridad. Al minuto 16, las potosinas probaron con un disparo que terminó en las manos de Itzel González, y siete minutos más tarde encontraron la recompensa a su insistencia.

      Al 23´, Amina Bello realizó una buena jugada individual por el costado, ingresó al área y definió con pierna derecha para vencer a la arquera felina y colocar el 1-0. Con la ventaja, las dirigidas por Ignacio Quintana mantuvieron su propuesta ofensiva y antes del descanso Rebeca Contreras estuvo cerca de ampliar la diferencia con un disparo que pasó por encima del arco.

      Para la segunda mitad, Tigres reaccionó rápidamente y al minuto 49 consiguió el empate por conducto de Alexia Delgado, quien cobró un tiro libre que terminó en el fondo de las redes. A partir de ahí el encuentro se mantuvo parejo, con aproximaciones de ambos lados y una oportunidad importante para Daniela Delgado, aunque sin lograr modificar nuevamente el marcador.

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      En la recta final, Tigres se quedó con diez jugadoras tras la expulsión de Natalia Coury por doble tarjeta amarilla, pero San Luis no logró aprovechar la superioridad numérica y el partido concluyó con reparto de puntos. El próximo compromiso de las potosinas será el sábado 3 de octubre, cuando visiten a Querétaro en una nueva edición del Clásico de la 57.

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